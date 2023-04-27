Во Владимирской области военная прокуратура требует закрыть сайты, торгующие оружием без...

Во Владимирской области военная прокуратура требует закрыть сайты, торгующие оружием без лицензии.Об этом сообщается на официальном сайте Ленинского районного суда города Владимира.Выяснилось, что 19-я военная прокуратура армии (войсковая часть 56680) обратилась с административным иском о признании информации, размещенной на трёх сайтах - «запрещенной к распространению на территории РФ».Оказалось, что при мониторинге интернет-ресурсов, была обнаружена продажа боевого огнестрельного оружия без лицензии, разрешений и справок. На одном из сайтов в размещенных видеоматериалах присутствует надпись "теневой рынок".«Судебное заседание под председательством судьи Фурсовой Ж.С. состоится 22 мая 2023 года в 11 часов 30 минут...» - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Владимира.Фото: pxfuel.com