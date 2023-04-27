Выпускников медвуза во Владимире обеспечат конкурентоспособной зарплатой. Председатель ЗС...

Выпускников медвуза во Владимире обеспечат конкурентоспособной зарплатой.Председатель ЗС Владимирской области Владимир Киселев включился в работу весенней сессии Совета Законодателей России. На ней обсуждались различные вопросы социальной направленности- в том числе проблемы здравоохранения. Киселёв, принЯвший участие в обсуждении в режиме видеоконференцсвязи, подчеркнул, что вопрос медицинских кадров остается очень острым для регионального здравоохранения.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- У нас во Владимирской области более тысячи врачей не хватает. И столько же – среднего медицинского персонала. Очень важно, что вопрос решается: вот по инициативе губернатора А.А. Авдеева в текущем году уже 1-го сентября открывается фактически наш собственный медицинский вуз, и первые 100 студентов начнут обучаться. На Президиуме Совета Законодателей министр здравоохранения М.А. Мурашко говорил о необходимости сделать так, чтобы все 100% выпускников вузов, которые обучались по направлениям от регионов, возвращались в свои регионы. Такую задачу сейчас ставит перед собой Минздрав России. Если эта задача будет выполняться, мы, соответственно, получим дополнительные медицинские кадры.Председатель Заксобрания уточнил, что выполнение этой задачи возможно лишь при обеспечении медицинских работников конкурентоспособной зарплатой. Тогда врачи не будут стремиться трудоустроиться за пределами нашего региона. Но такой вопрос своими силами не решить- здесь необходима комплексная работа на федеральном уровне.Так же на заседании обсудили проблемы цифровизации здравоохранения- электронные профили пациентов нередко остаются лишь архивом данных, а врачи по-прежнему выполняют массу бумажной работы.Кроме того, законодатели высказались в пользу развития первичного звена. На него по статистике приходится около 80% случаев оказания медицинской помощи и лишь 20% – на стационары. А вот объемы финансирования – диаметрально противоположные.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Никто не призывает к тому, чтобы полностью забросить стационары и бросить все деньги в первичку. Конечно, это неправильно, Но повышать заработные платы в первичном звене, повышать престиж специалистов, терапевтов-участковых врачей, престиж поликлиник, насыщать их оборудованием – конечно, необходимо.