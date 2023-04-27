Ясной погодой этот день не порадует: во Владимирской области синоптики прогнозируют небольшой...

Ясной погодой этот день не порадует: во Владимирской области синоптики прогнозируют небольшой дождь.Завтра, 27 апреля во Владимирской области ожидается кратковременный дождь.По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет на отметке +20°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер южный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 745 до 747 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды27 апреля 2023 года почитается память святых апостолов Аристарха, Пуда, Трофима. В этот день осматривают пасеки: «На день святого Пуда доставай пчел из-под спуда». Считалось, что пчелиный рой, залетевший на чужой двор, сулил хозяину дома счастье. На Пуда калина и рябина почки распускают. При нормальной весне в это время распускаются листья на березе. Появляются лягушки. В садах наблюдается раннее цветение вишни.Фото pxfuel.com