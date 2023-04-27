Общественники предлагают писать массовые обращения в мэрию.

Во Владимире общественники призвали горожан писать массовые обращения против засыпки пруда в парке ДТЮ. Об этом активисты сообщества «Владимир будущего» написали в соцсетях.Ранее сообщалось, что администрация проект благоустройства старых садов у ДДюТ на улице Мира. Подрядчик проведёт гидротехническое обследование парка, а также выполнит геодезические, геологические и экологические изыскания. Власти уже сообщали, что водоём находится в неудовлетворительном состоянии. Воду спустят, дно расчистят от мусора и засыплют землёй. На его месте появится парковка и входная группа.«Каскад прудов — уникальная для города природная достопримечательность, важный исторический маркер территории. Нарушить его — значит лишить место идентичности. Три небольших водоёма — это всё, что осталось от реки Лыбеди. Что можно сделать? Написать обращение к главе города и председателю горсовета. Настаиваем, что пруд нужно сохранить. Это часть истории города. Мы не против благоустройства, но почему в процессе надо что-то уничтожать? Шаблон обращения — . Письма отправляйте на электронную почту мэрии и горсовета , - пишут урбанисты.Напомним, что проект благоустройства территории должен быть готов к концу ноября. Сейчас администрация ищет компанию, которая его разработает.