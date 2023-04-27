Жителей Владимирской области приглашают написать Диктант Победы. А также на одноименный...

Жителей Владимирской области приглашают написать "Диктант Победы".А также на одноименный "Открытый лекторий" для подготовки к диктанту на сайте музея Победы. Историки расскажут о ключевых событиях Великой Отечественной войны.Зрителей ждёт курс из восьми лекций о событиях Ржевской битвы, сражения за Кавказ, Курской и Сталинградской битв, об освобождении Смоленска и снятии блокады Ленинграда. Историки познакомят гостей с подвигами героев войны, историями военачальников, которые командовали операциями. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Международная акция "Диктант Победы" состоится уже сегодня. В реальном формате к ней могут присоединиться жители 33 региона. Площадкой станет центральная городская библиотека на Суздальском проспекте, 2 и на проспекте Ленина,12. Также проверить свои знания можно будет в ВлГУ на улице Горького,87. Начало диктанта - в полдень. Количество мест ограничено, и еще есть шанс успеть записаться.