Астрологический прогноз на 27 апреля. Аспект Луны в Стрельце к Меркурию благоприятно влияет на...

Астрологический прогноз на 27 апреля. Аспект Луны в Стрельце к Меркурию благоприятно влияет на поездкиПродолжаем нашу «звездную рубрику». Чем следует заняться, а чего стоит избегать в весеннюю субботу?Ответить на вопросы поможет Анна Прохорова — астролог-консультант.В субботу, 27 апреля 2024 года: утром рекомендуем заняться уборкой, навестить родителей и доделать свои рабочие дела. А вот с 11:30 "аспект обязанностей" начинает распадаться, и можно посвятить свое время отдыху.Гармоничный аспект Луны в Стрельце к Меркурию благоприятно влияют на культурное времяпровождение: путешествия, поездки, походы на экскурсии или посещение достопримечательностей.Меркурий в быстром знаке Овна способствует быстрому усвоению информации, поэтому можно заняться учебой или почитать книги.Если вы задумали шоппинг, то делать это лучше во второй половине дня, а самый благоприятный аспект сложится завтра, в воскресенье — примерно в 11 утра.На «огненном тригоне» Венеры и Луны хорошо выбирать спортивные вещи, не сковывающие движений и не скрывающие естественной красоты.Хорошая новость: Меркурий уже развернулся из ретроградного в прямое движение.Поздний вечер может увлечь вас разговорами об идеях и ценностях, этике и морали, и, в целом, - настроить на философскую волну.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений