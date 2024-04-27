Почему жителям Владимирской области не стоит верить в «мифы» о холестерине? Холестерин...

Почему жителям Владимирской области не стоит верить в «мифы» о холестерине?Холестерин представляет собой молекулу спирта, растворимую в жирах, и является очень важным элементом клеточных мембран, предшественником гормонов. Он содержится во всех клетках нашего тела. Большую часть холестерина синтезирует сам организм, другая часть (около 30%) поступает с пищей – с продуктами животного происхождения, такими как яичный желток, мясо и сыр.Избыток холестерина в организме действительно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инсульт. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, повышенный уровень холестерина является причиной 2,6 миллиона смертей каждый год.Несмотря на это, холестерин необходим для жизни. Вокруг него витает множество мифов. В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, в какие из них лучше не верить.Любой холестерин вреденХолестерин участвует в продукции стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот.За транспорт холестерина отвечают липопротеины – вещества, состоящие из жира и белка. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) переносят холестерин из печени в клетки. Его называют «плохим» холестерином, поскольку высокий уровень холестерина ЛПНП в крови увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) называют «хорошим» холестерином, они транспортируют холестерин обратно в печень. Оказавшись там, он выводится из организма. Тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается.При нормальном весе не может быть высокого уровня холестеринаНа количество холестерина влияют: генетическая предрасположенность, питание, физическая активность, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), состояние щитовидной железы, прием лекарств, стресс. Поэтому даже при нормальном весе уровень холестерина может быть высоким.Бывает и так, что у человека с низкой массой тела уровень холестерина высокий, а у другого, с избыточным весом, – в норме.Если бы холестерин был повышен, были бы симптомыВысокий уровень холестерина обычно не имеет симптомов. Именно поэтому рекомендуется периодически сдавать анализы крови на предмет исследования уровня холестерина.Симптомы, которые могут указывать на высокий уровень холестерина, как правило «поздние», когда его избыток вызывает повреждение и закупорку кровеносных сосудов, и нарушение работы сердца.Нужно избегать продуктов, содержащих холестеринНесмотря на то, что холестерин содержится в продуктах животного происхождения, отказываться от них совсем не стоит. Продукты животного происхождения очень питательны. Говядина богата железом и витаминами группы В, а йогурт, сыр и творог содержат белок и кальций.Вместо этого нужно минимизировать употребление продуктов с высоким содержанием насыщенного жира. Он содержится в обработанных продуктах, жирных кусках мяса, жирных молочных продуктах, шоколаде, выпечке, а также в продуктах, приготовленных во фритюре. Употребление этих жиров может повысить уровень «плохого» холестерина.Яйца могут быть опасныЯйца богаты полезными биологически активными соединениями и другими питательными веществами, которые нужны для борьбы с болезнями. Это очень питательный продукт, богатый витаминами, минералами, антиоксидантами, белками и жирами.Избегать употребления яиц не нужно. Максимальная суточная норма холестерина – 250 мг в день. На 100 г продукта яйца могут содержать до 200 мг холестерина.Для здорового человека с нормальным уровнем холестерина и отсутствием существенных сопутствующих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 1–2 яйца в день могут быть безопасными.Людям до 40 лет не нужно проверять уровень холестеринаДаже здоровым людям и тем, кто моложе 40 лет, рекомендуется следить за уровнем холестерина. Периодичность исследования зависит от наличия сердечно-сосудистых заболеваний, повышения уровня холестерина ранее, принимаемых лекарственных средств.Нарушения липидного обмена встречаются и в детском возрасте. Причина – наследственность или наличие сопутствующих заболеваний.Женщинам не нужно беспокоиться о высоком уровне холестеринаВысокий уровень холестерина – основная причина заболеваний сердца. Эти заболевания поражают женщин и мужчин примерно в равной степени.При этом некоторые состояния могут влиять на уровень холестерина именно у женщин, например: беременность, грудное вскармливание, гормональные изменения, менопауза.Фото: freepik.com