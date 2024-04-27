В конце апреля несколько жителей Владимирской области лишились своих велосипедов.

В конце апреля несколько жителей Владимирской области лишились своих велосипедов. Об этом рассказала УМВД России по региону.Так, 22 апреля дорогостоящие двухколёсные транспортные средства украли у граждан из Судогды, Мурома и Владимира. Велосипеды стояли без присмотра на улице, возле магазинов или в подъездах домов и становились лёгкой добычей воров.«По всем указанным фактам сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личностей злоумышленников», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.