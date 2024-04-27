Жители Мосино недовольны муниципальным перевозчиком. С этого года люди вынуждены преодолевать несколько километров до ближайшего остановочного пункта. Речь идет о тех, кто живет недалеко

Жители Мосино недовольны муниципальным перевозчиком. С этого года люди вынуждены преодолевать несколько километров до ближайшего остановочного пункта. Речь идет о тех, кто живет недалеко от перекрестка улиц Мосинской и Круговой. Здесь проходит маршрут автобуса 22С. Но транспорт останавливается в нескольких километрах от этого места. К проблемам добавляется и то, что местная дорога, что называется, «убита»