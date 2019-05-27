Первый Международный кинофестиваль Герой и время в Железноводске в разгаре. Несколько десятков артистов первого эшелона приехали в город-курорт – такого звездопада тут никогда прежде не случалось. Среди гостей и Татьяна Веденеева – знаменитая тетя Таня из Спокойной ночи, малыши!

Первый Международный кинофестиваль "Герой и время" в Железноводске в разгаре. Несколько десятков артистов первого эшелона приехали в город-курорт – такого звездопада тут никогда прежде не случалось. Среди гостей и Татьяна Веденеева – знаменитая "тетя Таня" из "Спокойной ночи, малыши!"На фестивале Татьяна Веденеева не только появилась на красной дорожке фестиваля, не только блеснула на торжественной церемонии открытия, но и провела творческую встречу на даче Шаляпина в Кисловодске. Был аншлаг, слово на концерте Федора Ивановича в годы оные!А в Железноводске она произвела фурор в Пушкинской галерее – от желающих сфотографироваться со знаменитой красавицей-актрисой и ведущей не было отбоя. "Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть", – говорила чеховская Аркадина. Эти слова в полной мере относятся и к Веденеевой – в 65 лет она выглядит превосходно. И, кажется, даст фору молодым актрисам.Когда Татьяна Вениаминовна увидела блюда с огромной местной ставропольской клубникой, не поверила своим глазам – в Москве-то эти ягоды еще не скоро появятся. Разумеется, не обошлось без кадра с клубничкой.Писатель Захар Прилепин – один из основателей фестиваля "Герой и время" в Железноводске – признавался Татьяне Веденеевой в любви. Его соратник – режиссер и актер Сергей Пускепалис – восхищался формой дивы. И она была счастлива.Фестиваль "Герой и время" представляет 24 конкурсных фильма, среди которых 14 российских и 5 европейских премьер. Татьяна Веденеева призналась корреспонденту "Дни.Ру", что хотела бы многие посмотреть, чтобы понимать, что, как и и о чем теперь снимают.