Нападающий Ак Барса Данис Зарипов в следующем сезоне продолжит выступать за казанский клуб. 38-летний рекордсмен по количеству матчей в чемпионатах России заключил однолетнее соглашение с барсами, срок которого истекает в мае 2020 года.

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов в следующем сезоне продолжит выступать за казанский клуб. 38-летний рекордсмен по количеству матчей в чемпионатах России заключил однолетнее соглашение с "барсами", срок которого истекает в мае 2020 года."Очень рад, что Татарстан и "Ак Барс" в очередной раз выразили мне доверие. У меня есть силы: я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь – тем больше хочется. Мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть Кубок в Казань", – цитирует хоккеиста официальный сайт "Ак Барса".Напомним, что Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне форвард провел за "Ак Барс" 51 матч, набрав в них 34 (9 шайб + 25 передач) очка.