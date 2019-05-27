Покидая место хищения имущества, злоумышленник выронил мобильный телефон.

В конце апреля в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его автомобиля были похищены магнитола, инструменты и компрессор. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 8500 рублей.Сотрудники полиции, вошедшие в состав следственно-оперативной группы, в ходе осмотра места происшествия установили, что злоумышленник проник в салон автомобиля, взломав замок на одной из задних дверей. Также на месте был обнаружен мобильный телефон, не принадлежавший собственнику автомобиля.В результате проведенной работы в начале мая по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 40-летний местный житель. Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что во время хищения находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил, как выронил свой телефон.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признака преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).