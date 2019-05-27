В семье музыкального продюсера Бари Алибасова скандал. Речь идет об оставленной женщине с новорожденной дочкой.

В семье музыкального продюсера Бари Алибасова скандал. Речь идет об оставленной женщине с новорожденной дочкой.Бари Алибасов стал отцом еще зимой. Девочку назвали Амелией. Малышка появилась на свет ростом 52 сантиметра и весом 3350 граммов. Матерью крошки является журналистка Виолетта Гришина. И вот теперь стало известно, что Алибасов оставил жену с новорожденной дочкой. Отметим. что речь идет о сыне музыкального продюсера Бари Алибасова, которого тоже зовут Бари. Кстати, сам лидер скандально известной группы "На-на" ни разу не видел малышку.Скандальные подробности стали известны благодаря новому выпуску шоу "Звезды сошлись". На передаче показали кадры из домашнего видео, на которых Виолетта показывает свою малышку. Видно, что женщина совершенно счастлива в статусе матери. Сейчас Амелии четыре месяца. По мнению , в девочке наблюдаются его черты.Супруга Алибасова живет в Калининграде, в частном доме своих родителей. В свободное от воспитания дочери время она подрабатывает. Как выяснилось, Бари не обеспечивает дочь. Поэтому Виолетта наняла адвоката. Для музыкального продюсера это стало неожиданностью, потому что наследник ему говорил, что содержит дочь.В студии появилась и сама Виолетта Гришина. Она рассказала, что у них с Бари "замороженные отношения", так как она живет в Калининграде, а он ездит по всей стране, так как является бизнес-тренером. Даже на выписке дочки его не было. Женщина призналась, что у нее нет обид на Алибасова, но ей бы хотелось, чтобы он больше времени проводил с дочкой. Виолетта объяснила, что они с Бари не сошлись с характерами, причем проблемы у них были еще до рождения наследницы. Пока неизвестно, собираются ли супруги подать на развод.