Министерство обороны США объявило тендер на поставку советских и российских боеприпасов. Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова.

Министерство обороны США объявило тендер на поставку советских и российских боеприпасов. Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.Как и где будут использованы эти патроны? не известно. Журналисты уточняют только, что боеприпасы российского производства попадут куда-то за пределы континентальной части США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты закупают в Восточной Европе оружие и боеприпасы. Причем не только автоматы и пулеметы, но даже гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы. Предполагается, что весь этот арсенал могут передать венесуэльской оппозиции.Также в октябре 2018 года стало известно, что спецназ США собирается развернуть на территории страны производство пулемета Калашникова ПКМ и тяжелого пулемета "Утес".