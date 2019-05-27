Это в 2 раза меньше, чем доход его супруги

Это в 2 раза меньше, чем доход его супругиГлава администрации города Владимира Андрей Шохин в 2018 году заработал 2 миллиона рублей, что в 2 раза меньше, чем доход его супруги. Кроме того, сити-менеджер задекларировал ту же недвижимость, что и годом ранее - квартиру на 128,3 квадратных метров, долю в квартире в 67,7 квадратных метров, нежилое помещение и земельный участок на 543 квадратных метра.Доход супруги исчисляется в 4 миллиона 446 тысяч рублей. В её собственности участок в 2 тысячи квадратных метров, 2 квартиры и автомобиль «Мерседес-Бенц ML350».Совокупный доход семьи Шохиных оказался вдвое больше семьи Деевых. Глава города Владимира и председатель горсовета Ольга Деева, примерно как и глава администрации, в 2018 году заработала 2 миллиона рублей.