Певица Ани Лорак выложила в своем Instagram новый пост. Тотальные изменения в ее внешности вызвали неоднозначную реакцию публики.

Певица Ани Лорак выложила в своем Instagram новый пост. Тотальные изменения в ее внешности вызвали неоднозначную реакцию публики.На фотографии девушка стоит в обтягивающем бежевом латексном платье на фоне белой стены. Под снимком она написала, что в каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее волшебство. Также она отметила уникальность каждого мига и пожелала своим фанатам быть счастливыми.Кадр разбил обожателей Лорак на два лагеря. Первые, конечно, осыпали звезду комплиментами и благодарностями. "От вас всегда сильнейшая энергетика!", "Восхищаюсь вашими талантами и красотой!", "Спасибо за вашу мотивацию. Вы– чудо!", – наперебой писали ярые поклонники.Друга же половина, наоборот, раскритиковали певицу в пух и прах. Первым делом недоброжелатели обратили внимание на внешние изменения звезды. Больше всего комментариев было в сторону чрезмерно увеличенных губы и перекаченной груди."Это не Ани", – заявил критик.Люди продолжали обвинять Лорак в переизбытке хирургических операций. "Перестаньте менять себя. Мы скоро вас не узнаем", "Вся понакачалась, была красотка", – комментировали негативно настроенные пользователи сети.