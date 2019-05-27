Главный тренер тульского Арсенал Игорь Черевченко останется на своем посту и на следующий сезон. Руководство пушкарей подписало новое соглашение с 44-летним специалистом, рассчитанное на один год. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Главный тренер тульского "Арсенал" Игорь Черевченко останется на своем посту и на следующий сезон. Руководство "пушкарей" подписало новое соглашение с 44-летним специалистом, рассчитанное на один год. Об этом сообщила пресс-служба клуба.Кроме того, контракты с "Арсеналом" продлили старший тренер Игорь Семшов, помощник Черевченко Валерий Климов, тренер по физической подготовке Михаил Соловей и тренер вратарей Сергей Кращенко.Черевченко возглавил "пушкарей" в ноябре 2018 года. Под его руководством туляки заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, завоевав право выступить в квалификации Лиги Европы.