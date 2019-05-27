На стадионе Уэмбли в Лондоне состоялся финал плей-офф Чемпионшипа между Астон Виллой и Дерби Каунти. Семикратный чемпион Англии добился победы со счетом 2:1 и спустя три года вернулся в премьер-лигу.

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялся финал плей-офф Чемпионшипа между "Астон Виллой" и "Дерби Каунти". Семикратный чемпион Англии добился победы со счетом 2:1 и спустя три года вернулся в премьер-лигу.В составе победителей мячи забили Ануар Эль-Гази (44-я минута) и Джон Макгинн (59-я). У "Дерби" единственный гол оказался на счету Джека Марриотта (82-я).Последний раз "Астон Вилла" выступала в высшем дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2015/16.