Согласно некоторым данным, возлюбленная известного рэпера Тимати модель Анастасия Решетова ждет ребенка. Блогер Лена Миро убеждена, что малыша у красавицы отберут вскоре после его появления на свет.

Согласно некоторым данным, возлюбленная известного рэпера Тимати модель Анастасия Решетова ждет ребенка. Блогер Лена Миро убеждена, что малыша у красавицы отберут вскоре после его появления на свет.О том, что Анастасия Решетова беременна, слухи ходят несколько месяцев. На днях информацию подтвердила ее подруга, певица Ханна. Она сказала, что отдаст коляску 23-летней модели. "Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом – у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насте Решетовой", – цитирует Ханну Telegram-канал "Только никому".Бывшая возлюбленная Тимати модель Алена Шишкова, несколько лет назад подарившая ему дочь Алису, прокомментировала информацию. Она отметила: дети – это "счастье", а Алиса будет только рада, если у нее появится брат или сестра.Не осталась в стороне и скандально известный блогер Лена Миро. По ее мнению, вскоре после родов Анастасия Решетова лишится ребенка. В этом смысле весьма показателен пример Алены Шишковой, чью дочь "воспитывает мать Юнусова и иногда дает попользоваться" ею для Instagram."Родила? Получи содержание и отвали. Без тебя воспитаем", – высказала точку зрения Лена Миро. Она обнаружила определенную логику в этой ситуации. "Тимурка, как настоящий султан, не женится. Русские наложницы гарема рожают. Детей забирает Валиде-султан (свекруха)", – объяснила Лена Миро."Гарем – это очень хорошо. И наложницы (нынешняя и бывшая) чудо как хороши после ножа хирурга. Вот только девочки, в силу скромного образования, знают не все традиции гаремов – после родов наложниц обычно ссылают из постели султана и берут туда новую", – ехидно констатировала блогер. Отметим, что не комментирует информацию о своей беременности.