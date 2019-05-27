Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана придумывает имя крохе. Светская львица попросила помощи у подписчиков в Instagram.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана придумываетимя крохе. Светская львица попросила помощи у подписчиков в Instagram.В личном микроблоге звезда опубликовала нежное фото. Наснимке запечатлены спящие щенки."Принцесса 💓) Патрик 💓) Питер 💓) ПанИка 💓) и еще одно имя длядевочки .... 🤔 помогите 🙏🏻 на букву П 🤪(здесь орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – обратилась СветланаБондарчук к подписчикам.Друзьясветской львицы тут же откликнулись на призыв. Дизайнер Наташа Гольденберг написала:"Пончик", актриса Дарья Мороз предложила назвать кроху Пиццей, журналистка БоженаРынска посоветовала наречь малышку Патти, а вот Алика Смехова посчитала,что девочке подойдет имя Пелагея.Напомним,на прошлой неделе в доме Светланы Бондарчук произошло радостное событие. Любимыйлабрадудль светской львицы по кличке Фанни, родила пятерых щенков. Об этом звездасообщила в соцсетях.Узнав опополнении, многие звездные друзья выразили желание взять себепитомца. Эвелина Хромченко, Алла Вербер, Глюк`Oza, Катя Добрякова, ЛяйсанУтяшева и Елена Летучая – попросили щенка у экс-супруги режиссера.Добавим, что любимица – Фаннинастоящая звезда. У собаки светской львицы есть отдельный аккаунт в Instagram.За жизнью обаятельного песика наблюдают более двух тысяч человек.