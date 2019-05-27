Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана придумывает
имя крохе. Светская львица попросила помощи у подписчиков в Instagram.
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана придумывает
имя крохе. Светская львица попросила помощи у подписчиков в Instagram.
В личном микроблоге звезда опубликовала нежное фото. На
снимке запечатлены спящие щенки.
"Принцесса 💓) Патрик 💓
) Питер 💓) ПанИка 💓) и еще одно имя для
девочки .... 🤔 помогите 🙏🏻 на букву П 🤪
(здесь орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)", – обратилась Светлана
Бондарчук к подписчикам.
Друзья
светской львицы тут же откликнулись на призыв. Дизайнер Наташа Гольденберг написала:
"Пончик", актриса Дарья Мороз предложила назвать кроху Пиццей, журналистка Божена
Рынска посоветовала наречь малышку Патти, а вот Алика Смехова посчитала,
что девочке подойдет имя Пелагея.
Напомним,
на прошлой неделе в доме Светланы Бондарчук произошло радостное событие. Любимый
лабрадудль светской львицы по кличке Фанни, родила пятерых щенков. Об этом звезда
сообщила в соцсетях.
Узнав о
пополнении, многие звездные друзья выразили желание взять себе
питомца. Эвелина Хромченко, Алла Вербер, Глюк`Oza, Катя Добрякова, Ляйсан
Утяшева и Елена Летучая – попросили щенка у экс-супруги режиссера.
Добавим, что любимица – Фанни
настоящая звезда. У собаки светской львицы есть отдельный аккаунт в Instagram.
За жизнью обаятельного песика наблюдают более двух тысяч человек.