Москвичка оставила шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра, а когда спустя семь с лишним часов ее попросили забрать малыша, предложила сотрудникам оставить его себе. Мать-кукушку быстро нашли, однако она отказалась признавать своего сына. Отговорки подозреваемой сняли на видео.

Москвичка оставила шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра, а когда спустя семь с лишним часов ее попросили забрать малыша, предложила сотрудникам оставить его себе. "Мать-кукушку" быстро нашли, однако она отказалась признавать своего сына, отметили в столичном управлении МВД. Отговорки подозреваемой сняли на видео.Местом действия стал ТЦ "Зигзаг" на Лобненской улице, в игровой комнате которого в 12:38 26 мая женщина и оставила сына. Через семь с лишним часов сотрудники позвонили женщине с просьбой забрать мальчика, но услышали в трубке: "Оставьте его себе". Больше к телефону она не подходила.Беззаботную маму полицейские обнаружили в квартире ее сожителя, но она и не думала признавать своего сына"У меня нет ни одного документа, подтверждающего, что я мать. Мне передала его бабушка", — настаивала женщина.Спустя пару минут она попыталась свалить вину на гражданского супруга, а затем на самих стражей порядка. В отделении она не изменила своей позиции, зато предложила оператору поучаствовать в съемке порнофильма. По некоторым данным, у задержанной есть определенный опыт по части оказания платных интим-услуг.Лишившегося родителей мальчика передали медикам, о его состоянии ничего не сообщается. Процессуальное решение пока не принято.