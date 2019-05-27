Телеведущая продолжает носить драгоценности, подаренные экс-супругом Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова до сих пор появляется в этих украшениях.

Телеведущая продолжает носить драгоценности, подаренныеэкс-супругом Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова до сих пор появляется в этихукрашениях.Каждый раз, когда речь заходит о бывшем муже футболисте Тарасове, Ольга Бузова не может сдержать слез. По словам звезды,экс-супруг причинил ей слишком серьезную душевную рану: мало того, что разлюбил, так еще и забрал все, что когда-то дарил.Меж тем журналисты выяснили, что не все презенты Ольга вернулаТарасову. Оказывается, певица все еще носит роскошные часы Rolex, которые футболисткупил ей на 30-летие. Также иногда на пальчике Бузовой можно заметить колечко –это украшение также было подарено Дмитрием. Спортсмен приобрел ювелирное изделиена одну из годовщин.Меж тем Ольга Бузова – дама вполне состоятельная. Звездаможет позволить себе роскошь, поэтому презенты Дмитрия Тарасова она носит,скорее всего, из сентиментальных соображений.Например, не так давно поющая телеведущая поделилась новостью – неизвестный воздыхатель подарил бриллиантовые браслеты-гвоздики от ювелирногодома Cartier. Одно такое украшение стоит около шести миллионов рублей.Также может похвастаться небольшой коллекциейнаручных часов. В будуаре знаменитости хранится парочка от Chanel – черного и белого цвета, на керамическом браслете с бриллиантами, а также изделие швейцарскоймануфактуры Audemars Piguet – Millenary.Самым дорогостоящим украшениемявляются часы, украшенные стилизованными бабочками из сапфиров – GraffClassic Butterfly. Стоят они более 10 миллионов рублей. Об этом сообщаетсо ссылкой на портал AllTame.ru.