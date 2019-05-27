Телеведущая продолжает носить драгоценности, подаренные
экс-супругом Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова до сих пор появляется в этих
украшениях.
Телеведущая продолжает носить драгоценности, подаренные
экс-супругом Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова до сих пор появляется в этих
украшениях.
Каждый раз, когда речь заходит о бывшем муже футболисте Тарасове, Ольга Бузова не может сдержать слез. По словам звезды,
экс-супруг причинил ей слишком серьезную душевную рану: мало того, что разлюбил, так еще и забрал все, что когда-то дарил.
Меж тем журналисты выяснили, что не все презенты Ольга вернула
Тарасову. Оказывается, певица все еще носит роскошные часы Rolex, которые футболист
купил ей на 30-летие. Также иногда на пальчике Бузовой можно заметить колечко –
это украшение также было подарено Дмитрием. Спортсмен приобрел ювелирное изделие
на одну из годовщин.
Меж тем Ольга Бузова – дама вполне состоятельная. Звезда
может позволить себе роскошь, поэтому презенты Дмитрия Тарасова она носит,
скорее всего, из сентиментальных соображений.
Например, не так давно поющая телеведущая поделилась новостью – неизвестный воздыхатель подарил бриллиантовые браслеты-гвоздики от ювелирного
дома Cartier. Одно такое украшение стоит около шести миллионов рублей.
Также может похвастаться небольшой коллекцией
наручных часов. В будуаре знаменитости хранится парочка от Chanel – черного и белого цвета, на керамическом браслете с бриллиантами, а также изделие швейцарской
мануфактуры Audemars Piguet – Millenary.
Самым дорогостоящим украшением
являются часы, украшенные стилизованными бабочками из сапфиров – Graff
Classic Butterfly. Стоят они более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает
со ссылкой на портал AllTame.ru.