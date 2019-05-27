Важное событие для тысяч пассажиров: быстрее и короче стал путь из центра Москвы до центра инноваций Сколково - одноименную станцию сегодня открыли на Белорусском направлении железной дороги. Вместо временного остановочного пункта Трехгорка отныне действует полноценный транспортно-пересадочный узел.

Важное событие для тысяч пассажиров: быстрее и короче стал путь из центра Москвы до центра инноваций "Сколково" — одноименную станцию сегодня открыли на Белорусском направлении железной дороги. Вместо временного остановочного пункта Трехгорка отныне действует полноценный транспортно-пересадочный узел. Изменился и график движения пригородных поездов.Долгое время в этом районе Подмосковья существовала некая дисгармония: с одной стороны — здесь центр инноваций и новых технологий "Сколково", с другой — добираться до него крайне сложно, ближайшая станция Трехгорка находится в полукилометре. Да и не станция это была, а, скорее, полустанок. И вот теперь все изменилось. С 27 июня тут функционирует полноценный транспортно-пересадочный комплекс, и останавливаются электрички Белорусского направления.Новым способом в "Сколково" из центра Москвы добирались сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Соседние места в электричке заняли министр транспорт, глава РЖД и сопредседатель фонда "Сколково". И вот первые впечатления."Около полутора часов нужно, чтобы на автомобиле попытаться пробраться через все пробки. Теперь — пожалуйста. Если нужно, можно сесть на электричку и за 18 минут добраться до Белорусского вокзала, а потом за 13 минут дойти до Кремля. Вот вам, собственно, новое качество инфраструктуры, новое качество обслуживания", — говорит министр транспорта РФ Евгений Дитрих.Эта железнодорожная ветка станет частью Московского центрального диаметра, который запустят уже через несколько месяцев."До конца года будет построен, как коллеги обещают, четвертый главный путь, и количество поездов увеличится еще на треть, тактовое движение будет 3,5 минуты — это, по сути дела, режим метро", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.Ожидается, что новым транспортно-пересадочным узлом будут пользоваться больше 10 тысяч человек в сутки. Это жители близлежащих поселков и те, кто работает в "Сколкове"."Каждый раз, когда люди приезжают на работу, они всегда говорят: мы застряли в пробках, мы еще где-то стоим. Сегодня с помощью быстрого хаба мы,конечно же, получаем огромное преимущество. За 20 минут уже здесь", — объясняет Василий Быков, основатель компании-резидента "Сколково".Поезда на "Сколково" пойдут самые новые, бесшумные, с Wi-Fi в вагонах. Подобные перемены ждут и другие направления."Осенью мы ждем еще увеличения также перевозок на Ярославском направлении — это Мытищи Пушкино, Королев. Тоже очень важное направление", — обещает Андрей Воробьев, губернатор Московской области.Уже в ближайшее время тут построят новые автобусные павильоны — тоже сверхсовременные. Так что "Сколково" это теперь не только инновационный центр, но и новый пересадочный узел.