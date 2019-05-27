Россиянин Артем Черноусов стал серебряным призером в стрельбе с десяти метров из пневматического пистолета на этапе Кубка мира, который проходит в Мюнхене. Российский стрелок набрал 243,8 балла.

Россиянин Артем Черноусов стал серебряным призером в стрельбе с десяти метров из пневматического пистолета на этапе Кубка мира, который проходит в Мюнхене. Российский стрелок набрал 243,8 балла.Первое место занял представитель Индии Саурабх Чаудхари (246,3), установивший мировой рекорд. Замкнул тройку лучших олимпийский чемпион Пан Вэй из Китая (220,7).Напомним, что Черноусов является чемпионом мира 2018 года в миксте, а также серебряным призером в личных соревнованиях.