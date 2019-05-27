Российский журналист Александр Сотник, самопрезентующийся как Саша, дал большое интервью украинскому изданию Обозреватель, в котором последовательно озвучил самые любимые местным населением мифы о России, после чего добавил к ним и вовсе нелепый слух о Владимире Путине. Подобные заявления вызвали большие вопросы у читателей.

Российский журналист Александр Сотник, самопрезентующийся как Саша, дал большое интервью украинскому изданию "Обозреватель", в котором последовательно озвучил самые любимые местным населением мифы о России, после чего добавил к ним и вовсе нелепый слух о Владимире Путине. Подобные заявления вызвали большие вопросы у читателей.По собственному признанию, Саша Сотник не часто дает интервью украинским изданиям, однако для сайта "Обозреватель" он решил сделать исключение. В своем разговоре с журналисткой Галиной Остаповец он добросовестно поговорил обо всех мифах, касающихся России."Буквально несколько дней назад мне инсайд поступил из Госдумы от человека, который там работает. Он сказал, что депутаты буквально сидят на чемоданах и ждут, когда все обрушится", – заявил Сотник. Отметим, такие заявления распространяются в Сети едва ли не десятилетие и почти всегда – со ссылкой на некоего информированного источника.Рассудительные комментаторы спорят лишь об одном. Они не могут определиться, паникеры сами выдумывают себе собеседника или же это настоящий человек, который таким затейливым образом издевается над желающими развала России журналистами.Однако самое "сильное" заявление Саша Сотник приберег напоследок. Он повторил нелепый слух о том, что Владимира Путина "физически может уже не быть". "Вместо него показывают бесконечных двойников", – поведал журналист изумленной публике. Впрочем, даже он назвал эту версию конспирологией, которая, однако, "может иметь под собой основания".Читатели, впрочем, стараний Саши Сотника по пересказу самых диких и неправдоподобных мифов и страшилок о России не оценили. "Обоз – собиратель всякой обиженной на Россию швали, который только тут может испражняться своими "мыслями", – вынес один из них вердикт изданию, пригласившему такого собеседника.Не обошлось и без предположений, что за бурной фантазией журналиста стоят проблемы с алкоголем. "Ему на опохмел не поднесли?", – цитирует "" одного из читателей. "Это креатив сумасшедших конспирологов или спившихся журналистов", – вторит ему другой. Многие задаются вопросом, как СМИ могли докатиться до такого позора.Чем дольше украинское государство провозглашает свою независимость и чем радикальнее требования об "окончательном разрыве с Советским Союзом и Российской империей", тем выше становится интерес простых украинцев ко всему, что происходит в России. Это стремление заглянуть "через забор к соседу" приобретает нездоровые черты, считают аналитики. И вместо доброжелательного любопытства люди испытывают болезненное желание прочитать об ужасах, якобы происходящих к востоку от украинской границы.Эту странную потребность удовлетворяют многочисленные украинские блогеры, а также примкнувшие к ним "журналисты" из России. Ярким примером может служить Аркадий Бабченко, который не только переехал в Киев, но и принял участие в постановке местных силовиков, разыгрывая собственное убийство. Компанию ему составляет и Саша Сотник.