Порядок назначения штрафов жертвам автомобильных мошенников, использующих чужие номерные знаки, могут пересмотреть. Единая Россия обратилась с соответствующей просьбой в ГИБДД, сообщил депутат Госдумы, координатор партийного проекта Безопасные дороги Владимир Афонский.

Порядок назначения штрафов жертвам автомобильных мошенников, использующих чужие номерные знаки, могут пересмотреть. "Единая Россия" обратилась с соответствующей просьбой в ГИБДД, сообщил депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Владимир Афонский.По словам парламентария, сегодня по стране катаются сотни автомобилей с фальшивыми номерами или знаками, снятыми с учета. Афонский отметил, что иногда злоумышленники крадут или покупают дубликаты существующих номеров."В последнее время мошенники изобрели новый способ уклонения от оплаты дорогой парковки – они находят автомобиль сходной модели и цвета, делают дубликаты номеров и крепят их на магнитах на время стоянки", – рассказа партиец, отметив, что в результате штрафы приходят добросовестным гражданам.Единоросс призвал выработать эффективные меры для защиты порядочных автовладельцев от мошенников и необоснованного наложения штрафов. По словам Афонского, необходимы широкое общественное обсуждение проблемы с привлечением экспертов и представителей автоинспекции, а также разработка предложений по усовершенствованию системы назначения штрафных санкций.Депутат отметил, что способ борьбы с использованием гознаков снятых с учета транспортных средств уже разработан, но при этом достаточно непросто доказать, что у машины появился "двойник".По словам Афонского, в ГИБДД знают о проблеме и указывают на то, что в городах работают комплексы фото– и видеофиксации, распознающие авто с фальшивыми номерами. Однако в целом по стране проблему это не решает, посетовал единоросс.Количество транспортных средств с поддельными знаками растет, а добросовестному водителю сложно доказать, что его номера используют мошенники."Мы направили запрос в ГИБДД, чтобы выяснить, какое видение решения проблемы есть у них, как добросовестный водитель может доказать свою невиновность", – сообщил партиец.Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение количества ДТП, содействие в улучшении соответствующей законодательной базы. Его активисты проверяют состояние дорог и пешеходных переходов в регионах, проводят уроки безопасности движения.