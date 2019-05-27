Экспаты оценили страны, в которых живут, с точки зрения доступа к высокоскоростному интернету, возможности безналичной оплаты и покупки SIM-карты.

Из 68 стран на последнем месте оказалась Мьянма. Если брать Европу, самой отсталой в этом плане стала Италия – она на 57-м месте, пишет The Local.Только 61% экспатов, живущих в Италии, довольны доступом к Интернету и возможностью безналичной оплаты. В мире же эти показатели составляют 75% и 78% соответственно. При этом 82% иностранных резидентов легко получили местные номера, что оказалось трудностью для Германии, 56-й в рейтинге.В 2016 году в Италии, по данным исследований, к Интернету были подключены только 69% домохозяйств, при этом в Калабрии и на Сицилии доступ к Интернету имеют менее 60% жителей.Лидируют по качеству цифровых услуг Эстония, Финляндия, Норвегия и Дания.