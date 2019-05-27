Иосиф Пригожин переживает тяжелые времена. Это связано с вскрывшимися семейными проблемами.

Иосиф Пригожин переживает тяжелые времена. Это связано с вскрывшимися семейными проблемами.Вот уже несколько лет Иосиф Пригожин не может найти общий язык с детьми от первого брака – сыном Дмитрием и дочкой Данаей. Да и с бывшей женой, их матерью Еленой тоже отношения оставляют желать лучшего. Пригожин считает, что его воспринимают дойной коровой и пытаются использовать как кошелек, хотя, по его словам, он и так много сделал для близких: оставил недвижимость, деньги, а сам ушел в одних шортах.На днях сын Дмитрий оставил в соцсети пост, в котором заявил, что Иосиф Пригожин "заигрался во лжи и шоу-бизнесе". Музыкальный продюсер прокомментировал скандал. "Мне крайне не хочется эту тему обсуждать, она для меня болезненна, но надо поставить жирную точку в этой истории! Это сложно и трудно, больно и трагично, но Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены", – заявил Иосиф Пригожин.Музыкальный продюсер высказал мнение, что это не Дмитрий, а кто-то за него написал этот пост. "Он 15 лет молчал, путешествовал с нами, приезжал в гости, был в прекрасных отношениях с Лерой и детьми, я его отдавал в швейцарский лагерь. Почему до этого никаких претензий не было? Почему они возникли именно сейчас, спустя 15 лет?" – задал риторический вопрос продюсер.уверен, что к скандалу приложила руку его бывшая жена Елена. По его словам, она недавно связывалась с ним, просила помочь деньгами, но тот отказал. "Детям я готов помогать. Но почему я должен давать ей деньги на бизнес с ее мужем?" – спросил Пригожин.Он напрямую обратился к бывшей супруге и ее новому мужу. "Я призываю Елену и ее мужа оставить меня в покое! Мне не нужны посредники в общении с сыном. Дима, если ты действительно хочешь встретиться с отцом, поговорить – мои двери всегда открыты для тебя", – цитирует Иосифа Пригожина .