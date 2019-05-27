Продюсер Максим Фадеев высказался о спецвыпуске телепроекта. О шоу Голос. Дети музыкант написал в Instagram.

Продюсер Максим Фадеев высказался о спецвыпускетелепроекта. О шоу "Голос. Дети" музыкант написал в Instagram."Скажите, каквам вчерашний концерт "Голос. Дети"? Что вы об этом думаете? Не показалось ливам что-то странным? Я очень хочу узнать ваши мнения! А после выскажу свое!" – обратился к поклонникам Максим Фадеев. Речь шла о специальномвыпуске шоу, показанном в эфире Первого канала 24 мая.Пользователи соцсети поделились своимимыслями: "Странным было все – от дрожащих голосов детейи некачественного звука до итога вечера", "Не ожидала, чтопросто раздадут каждому по первому месту!", "Удивительно, почему дети поют песни для взрослых... Неужелисовсем не стало детских песен?"Ранее Максим Фадеев выразил надежду, чтоспецвыпуск окажется примирительным, сделанным ради детей. "Недолжно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти..." – отметил музыкант.Как писали "Дни.ру", 16 мая Первый канал выпустил официальное заявление, сообщивпромежуточные итоги проверки, инициированной после финала Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка"решила аннулировать результаты.Проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.