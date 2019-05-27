К шоумену Дмитрию Шепелеву обратилась бизнесвумен Лидия Трусова. Женщина заявила, что звезда сериалов След, Папины дочки и Громовы Андрей Лебедев – гадкий альфонс. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле Первого канала предпринимательница проверила артиста на детекторе лжи.

К шоумену Дмитрию Шепелевуобратилась бизнесвумен Лидия Трусова. Женщина заявила, что звезда сериалов "След","Папины дочки" и "Громовы" Андрей Лебедев – гадкий альфонс. В сегодняшнем выпускепрограммы "На самом деле" Первого канала предпринимательница проверила артистана детекторе лжи.Лидия Трусова требует от Артемия Лебедева 27 миллионоврублей. По словам бизнесвумен, именно эту сумму она потратила за то время, покадлился их роман.Актер ипредпринимательница встречались около пяти лет. Артемий жил наширокую ногу: получал дорогостоящие подарки, летал по всему миру и проживал вэлитных апартаментах. Все оплачивала Лидия. Более того, в студии Программы "Насамом деле" Трусова заявила, что у артиста был дубликат ее банковской карты, и ончастенько снимал деньги с ее счета.Предпринимательница уверена, что на ее средства Лебедев содержалмолодую пассию. А, что еще хуже, завладев ее счетами, сыграл на них свадьбу сосвоей любовницей. Тогда, как обещал Трусовой жениться на ней самой.На съемочной площадке появился и сам Андрей Лебедев. Артистбыл вне себя от злости. "Мы расстались два года назад. С тех пор не виделись",– отмечал мужчина.После он заявил, что не пользовался счетами бывшейвозлюбленной. Однако проверка на детекторе лжи показала обратное.Меж тем Андрей считает, что Лидия просто мстит за то, что онее когда-то бросил. Несколько дней назад трое неизвестных избили Лебедева, артистполагает, что на него напали по наводке Трусовой.В студии появился супруг Лидии – Сергей Синельщиков.Бизнесмен сообщил присутствующим, что подаст на развод и оставит неверную женубез копейки."Мы вместе 45 лет, у нас двое детей. Ее как бес в реброударил, нашла себе какого-то актеришку. Она тратит на него наши совместнозаработанные деньги. Я случайно узнал, долго терпел, пытался с нейразговаривать", – сообщил Синельщиков в студии .Финальная проверка не полиграфе показала, что избиение Лебедеваподстроил Синельщиков. Также выяснилось, что артист действительно получалподарки от Трусовой, только вот стоимость их заметно ниже той, которую заявляетбизнесвумен – в общей сложности предпринимательница потратила на любовника 500тысяч рублей.