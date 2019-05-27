Генпрокуратура РФ направит иск в адрес бывшего главы администрации Владивостока Игоря Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ГТРК Владивосток со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура РФ направит иск в адрес бывшего главы администрации Владивостока Игоря Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Как заявили представители Генпрокуратуры, причиной стали итоги проверки по соблюдению экс-мэром Владивостока законодательных требований при заключении контрактов на закупку стройматериалов для муниципальных нужд."Согласно полученным фактам, мы может говорить о картельном сговоре между главой города и подведомственным ему учреждением "Дороги Владивостока" с компаниями, принадлежащими его брату. Результатом сговора стало заключение между сторонами не менее девяноста контрактов, по которым было получено более трех миллиардов рублей", — заявили в Генпрокуратуре.В настоящий момент подготовлено исковое заявление об обращении в доход РФ имущества, полученного в результате коррупционного преступления. Помимо Игоря Пушкарева в качестве ответчиков будут выступать еще 8 человек.Представители надзорного ведомства подчеркнули, что Пушкарев не сообщил в установленном порядке о конфликте интересов, который был обусловлен родственными связям. Также о коррупционном конфликте не заявили и главы коммерческих организаций группы "Востокцемент". Никакие меры по его урегулированию не предпринимались."За свое покровительство экс-глава Владивостока получил взятки в размере 75 миллионов рублей", — уточнили в Генеральной прокуратуры. Арбитражный суд Приморья вынес решение о признании этих сделок результатом картельного сговора."Так как Пушкарев и руководители компаний "Востокцемент" нарушили законодательные ограничения и запреты, согласно статьям 169, 235, 1102-1105 Гражданского кодекса все средства, полученные по контрактам, будут взысканы в доход государства. Данный иск направлен на возмещение причиненного сторонами ущерба, и контроль неосновательного обогащения должностных лиц", — пояснили в Генпрокуратуре.Напомним, 9 апреля 2019 года московский суд признал Игоря Пушкарева виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Экс-мэр получил 15 лет лишения свободы. В законную силу приговор пока не вступил.