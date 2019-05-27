Он был на этой же должности 2 года назад

Он был на этой же должности 2 года назадГлава администрации города Владимира Андрей Шохин назначил нового начальника отдела транспорта и связи. Им стал Юрий Иванов. Он занял место недавно уволившегося Олега Орехова. В должности главного транспортника областной столицы Юрий Иванов оказался уже во второй раз.Юрий Иванов родился в 1968 году во Владимире, окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Служил в армии, долгое время работал в ГИБДД. После увольнения из внутренних органов, трудоустроился в МКУ «Центр управления городскими дорогами», до 2017 года был начальником отдела транспорта и связи администрации областной столицы. Последнее место работы Юрия Иванова – «Владимирпассажиртранс», где он был первым заместителем гендиректора.