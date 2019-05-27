Необычный подарок приготовила немецкая художница Екатерина Морэ канцлеру Германии. Она нарисовала картину, на которой изображена обнаженная Ангела Меркель.

Необычныйподарок приготовила немецкая художница Екатерина Морэ канцлеру Германии. Онанарисовала картину, на которой изображена обнаженная Ангела Меркель.Художница с русскими корнями хочет преподнести политикупровокационную картину, нарисованную акриловыми красками. На холсте изображена обнаженная Ангела Меркель верхомна медведе."Я хотела подчеркнуть чувственность АнгелыМеркель. Потому что она не только политик, но и женщина", – цитирует 42-летнююхудожницу Bild. Также она добавила,что ее картину можно трактовать двояко: либо "Меркель покоряет русскогомедведя", либо "она похищена медведем".Приэтом Екатерина Морэ отметила, что, если не оценит ее презент, то онахотела бы отправить холст российскому президенту Владимиру Путину.Отметим, что художница в своих работах воспевает женщину.Ее полотна выставляются в престижных европейских галереях.Как писали "Дни.ру",ранее на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рюттеканцлер Германии подтвердила свое желание навсегда уйти из политики. Напомним,в прошлом году ушла с поста председателяХристианско-демократического союза, но осталась канцлером. Ее полномочия наэтом посту истекают в 2021 году. Политик подчеркнула, что после этого срока непланирует возглавлять страну.