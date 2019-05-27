Необычный
подарок приготовила немецкая художница Екатерина Морэ канцлеру Германии. Она
нарисовала картину, на которой изображена обнаженная Ангела Меркель.
Необычный
подарок приготовила немецкая художница Екатерина Морэ канцлеру Германии. Она
нарисовала картину, на которой изображена обнаженная Ангела Меркель.
Художница с русскими корнями хочет преподнести политику
провокационную картину, нарисованную акриловыми красками. На холсте изображена обнаженная Ангела Меркель верхом
на медведе.
"Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы
Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина", – цитирует 42-летнюю
художницу Bild. Также она добавила,
что ее картину можно трактовать двояко: либо "Меркель покоряет русского
медведя", либо "она похищена медведем".
При
этом Екатерина Морэ отметила, что, если не оценит ее презент, то она
хотела бы отправить холст российскому президенту Владимиру Путину.
Отметим, что художница в своих работах воспевает женщину.
Ее полотна выставляются в престижных европейских галереях.
Как писали "Дни.ру",
ранее на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте
канцлер Германии подтвердила свое желание навсегда уйти из политики. Напомним,
в прошлом году ушла с поста председателя
Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Ее полномочия на
этом посту истекают в 2021 году. Политик подчеркнула, что после этого срока не
планирует возглавлять страну.