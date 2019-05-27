Отдых в Крыму - так называется новый проект, который запускают Вести Крым. Каждую неделю съемочная группа будет находить новые места и давать полезные советы путешественникам: где можно вкусно и недорого поесть, какое развлечение найти для отдыха с детьми или где отведать самого вкусного вина.

"Отдых в Крыму" — так называется новый проект, который запускают "Вести Крым". Экстремальное катание на параплане в обнимку с камерой и бесстрашным оператором, тайна названия "Ласточкиного гнезда", панорамные виды с суши, воды и воздуха, загадка севастопольских бабушек и грота Шаляпина в Новом Свете — все это и еще самые смешные моменты съемочного процесса смогут увидеть телезрители и пользователи Интернета.Уже в первом выпуске, чтобы показать все разнообразие и самобытность Крыма, ведущие отправятся через весь полуостров — от Керчи до Севастополя. Каждую неделю съемочная группа "Вести Крым" будет находить новые места и давать полезные советы путешественникам: где можно вкусно и недорого поесть, какое развлечение найти для отдыха с детьми или где отведать самого вкусного крымского вина.В следующих выпусках другая пара ведущих покажет Крым таким, каким его не видели даже местные жители.Проект будет выходить каждое воскресенье в 08:40 утра на телеканале "Россия 1" и на сайте "Вести Крым".