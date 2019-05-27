Капитан сборной России Илья Ковальчук оценил игру национальной команды в матче за бронзовые медали против чешских хоккеистов. По мнению российского форварда, соперник действовал лучше россиян, однако вратарь Василевский спас подопечных Ильи Воробьева от поражения.

Капитан сборной России Илья Ковальчук оценил игру национальной команды в матче за бронзовые медали против чешских хоккеистов. По мнению российского форварда, соперник действовал лучше россиян, однако вратарь Василевский спас подопечных Ильи Воробьева от поражения."Василевский – лучший игрок, подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли. Второй период сыграли более-менее, а так вратарю – большое спасибо", – цитирует Ковальчука Чемпионат.com.Напомним, что сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место, завоевав бронзовые медали чемпионата мира в Словакии.