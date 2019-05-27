В Иркутске госпитализирован губернатор области 65-летний Сергей Левченко. Большего в аппарате правительства Иркутской области сообщить пока не смогли. Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года.

В Иркутске госпитализирован губернатор области 65-летний Сергей Левченко. В пресс-службе областного правительства сообщили, что глава региона попал в больницу из-за болей в спине в связи с травмой. Врачи обещают, что Левченко выйдет из клиники через три дня, после дополнительных обследований.Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года. Губернатор – член КПРФ с 2004 года, напоминает "Интерфакс". Он был депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов. Левченко увлекался спортом, он – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.3 сентября 2018 года после публикации видео в YouTube, на котором губернатор в упор застрелил спящего медведя в берлоге, разгорелся скандал. В конце декабря 2018 года прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело по статье "Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения". Ущерб от незаконной охоты был оценен в 90 тысяч рублей. Убийство медведя произошло на глазах внуков губернаторов.В 2018 году Левченко в сопровождении делегации провел 124 дня в командировках, в основном заграничных. Он налаживал отношения Иркутской области с инвесторами в Париже, Лионе и Эвиане, в Вероне, Харбине, Пекине и Циндао, а также в Гаване, Вене, Минске, Бресте и Улан-Баторе.Также СМИ опубликовали информацию о том, что губернатор не задекларировал жилой дом и земельный участок в 25 соток в поселке Новая Разводная.