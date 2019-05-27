Владимир Зеленский сказал, что его первоначальная задача - остановка войны на Донбассе. Мы подумали, что теперь он отдаст приказ прекратить огонь и начнутся мирные переговоры. Ничего этого не происходит, напротив, обстрелы усилились, - сказал глава Горловки Иван Приходько.

"Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи сказал, что его первоначальная задача — остановка войны на Донбассе. Мы подумали, что теперь он отдаст приказ прекратить огонь и начнутся мирные переговоры. Ничего этого не происходит, напротив, обстрелы усилились", — сказал в прямом эфире программы "60 минут" глава администрации города Горловка Иван Приходько."Став главнокомандующим, Зеленский не спешит выполнять свои посылы: утром 27 мая украинские войска обстреляли из минометов поселок Гольмовский на севере Горловки, поврежден многоквартирный жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Сейчас тоже гремят взрывы", — уточнил Приходько."За пять лет войны жители Донбасса доказали, что с нами можно вести переговоры. Правда, речи о возвращении на Украину не идет, но мы за мирные переговоры и соблюдение минских договоренностей", — подчеркнул Иван Приходько.20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе. Он сказал, что пойдет на все ради достижения мира и призвал стороны к диалогу. Самопровозглашенные республики Донбасса ответили, что готовы начать обмен пленными, но для начала ждут от главы государства конкретных предложений.Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.