C первого дня лета россиян ждут множественные изменения в некоторых сферах. Они затронут ряд аспектов, среди которых третий этап амнистии капиталов, отмена национального роуминга, избежание административной и уголовной ответственности, урегулирование споров по ОСАГО, возможность позвонить на городские номера с таксофона совершенно бесплатно.

C первого дня лета россиян ждут множественные изменения. Они затронут ряд общественных аспектов, среди которых третий этап амнистии капиталов, отмена национального роуминга, избежание административной и уголовной ответственности, урегулирование споров по ОСАГО, возможность совершать звонки на городские номера с таксофона совершенно бесплатно. О подробностях изменений сообщает News.ru.Совет Федерации 22 мая одобрил пакет законов о продлении амнистии капитала. Третий этап начинается с 1 июня по 29 февраля 2020 года. В его рамках предусмотрены дополнительные условия декларирования. Согласно новым изменениям, теперь физические лица смогут внести в декларацию также сведения о госрегистрации международных компаний при смене их юрисдикций.С 1 июня в России отменят внутрисетевой роуминг. Это означает, что теперь не придется переплачивать за звонки абонентам в другие регионы страны. Входящие вызовы в гостевом регионе не будут оплачиваться. Федеральная антимонопольная служба сообщает, что эти меры также коснутся Крыма. Закон об отмене роуминга был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года.С начала первого месяца лета в силу вступает постановление кабинета министров, согласно которому меняется порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля. Теперь для изменений машины будет необходимо получить разрешение ГИБДД. Также после тюнинга автолюбителю предстоит пройти экспертизу технической лаборатории, получив заключение экспертов. К слову, в изменении конструкции могут и отказать, если они не предусмотрены маркой автомобиля.С 1 июня пассажиры рейсов, осуществляемых из столичного аэропорта Внуково по внутристрановому направлению, получат возможность пользоваться электронными посадочными талонами. Для тех, кто не захочет воспользоваться введенным новшеством, по-прежнему будут доступны бумажные талоны на стойках регистрации.С начала лета пошлина на экспорт нефти из России увеличится на 5,8 доллара — до 110,4 доллара за тонну.С 1 июня "Ростелеком" отменяет плату за звонки на фиксированные телефоны с таксофонов по всей России. По словам главы госоператора Михаила Осеевского, такие меры будут особенно эффективны для регионов, где сотовая связь отсутствует или является плохой.При наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком споры по ОСАГО должны будут с июня рассматриваться финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Автовладельцам необходимо будет направить страховщику письменное заявление.Также изменения коснутся формы налоговых уведомлений, биометрической информации, интернет-безопасности, типового устава обществ с ограниченной ответственностью. Станут доступны две формы передачи имущества наследникам.