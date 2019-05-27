Филипп Киркоров с автоматом в руках распугал народ на улицах
Санкт-Петербурга. Поп-король поделился своим восторгом от съемок нового клипа в
Сети – и едва не довел до инфаркта продюсера Виктора Дробыша.
Филипп Киркоров с автоматом в руках распугал народ на улицах
Санкт-Петербурга. Поп-король поделился своим восторгом от съемок нового клипа в
Сети – и едва не довел до инфаркта продюсера Виктора Дробыша.
в шапочке
а-ля Тимати, черном костюме и с автоматом в руках вышел на улицы
Санкт-Петербурга. Кадры со съемок появились в соцсетях и вызвали бурю восторга.
Артист пообещал своим подписчикам в самом скором времени презентовать "новый
экшн" – клип на песню "Лунный гость".
Подписчиков неожиданный образ Филиппа Киркорова озадачил.
Некоторые нервно шутили. "Я подумал, в Чечне с концертом выступаешь что
ли...", "Индийские актеры отдыхают и нервно курят!!", "Цвет
настроения калашников!!!", – комментируют кадры пользователи.
Однако больше всех перенервничал продюсер Виктор Дробыш. У
них с недавно случился конфликт на почве отношения к
артистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Продюсер как-то написал о
том, что в Брунее геям грозит смертная казнь – и пожелал, чтобы Бруней победил
на "Евровидении". По мнению Дробыша, тогда конкурс, который он
называет "гей-парадом с элементами вокала", наконец, изменится,
напоминает "Экспресс-газета".
комментарий Виктора Дробыша не понравился.
Поп-король даже обиделся. Дробыш же, увидев певца с автоматом, решил, что
пришел его смертный час. "Ты это
че? Ты не ко мне, случайно собрался???", – написал испуганный продюсер.
Киркоров многозначительно промолчал, оставив Дробыша в мучительных размышлениях
о своей судьбе.