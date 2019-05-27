Филипп Киркоров с автоматом в руках распугал народ на улицах Санкт-Петербурга. Поп-король поделился своим восторгом от съемок нового клипа в Сети – и едва не довел до инфаркта продюсера Виктора Дробыша.

Филипп Киркоров с автоматом в руках распугал народ на улицахСанкт-Петербурга. Поп-король поделился своим восторгом от съемок нового клипа вСети – и едва не довел до инфаркта продюсера Виктора Дробыша.в шапочкеа-ля Тимати, черном костюме и с автоматом в руках вышел на улицыСанкт-Петербурга. Кадры со съемок появились в соцсетях и вызвали бурю восторга.Артист пообещал своим подписчикам в самом скором времени презентовать "новыйэкшн" – клип на песню "Лунный гость".Подписчиков неожиданный образ Филиппа Киркорова озадачил.Некоторые нервно шутили. "Я подумал, в Чечне с концертом выступаешь чтоли...", "Индийские актеры отдыхают и нервно курят!!", "Цветнастроения калашников!!!", – комментируют кадры пользователи.Однако больше всех перенервничал продюсер Виктор Дробыш. Уних с недавно случился конфликт на почве отношения картистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Продюсер как-то написал отом, что в Брунее геям грозит смертная казнь – и пожелал, чтобы Бруней победилна "Евровидении". По мнению Дробыша, тогда конкурс, который онназывает "гей-парадом с элементами вокала", наконец, изменится,напоминает "Экспресс-газета".комментарий Виктора Дробыша не понравился.Поп-король даже обиделся. Дробыш же, увидев певца с автоматом, решил, чтопришел его смертный час. "Ты эточе? Ты не ко мне, случайно собрался???", – написал испуганный продюсер.Киркоров многозначительно промолчал, оставив Дробыша в мучительных размышленияхо своей судьбе.