Российский политик Наталья Поклонская и юрист Иван Соловьев дали совместное интервью. В то время, как жена рассказывала о детях и вере, мужчина поделился интимными подробностями.

Российский политик Наталья Поклонская и юрист Иван Соловьев дали совместное интервью. В то время, как жена рассказывала о детях и вере, мужчина поделился интимными подробностями.Свои отношения пара не скрывала целенаправленно. Но стремления выставить личную жизнь на всеобщее обозрение тоже не было. Фото со свадьбы, кстати, тоже отправили не они, отмечает Иван Николаевич. Они не хотели шумихи и скандала.По словам Соловьева, познакомились они в 2015 году в прокуратуре. В тот же день Наталья пригласила всю делегацию в родителям на ужин. Мама пожарила барабульку, а отец с будущем зятем бедовали под виноградом, пробуя местное вино. "Большими друзьями остались", – вспоминает Соловьев. Он не думал, что снова окажется в Крыму и встретит этих гостеприимных людей, сообщает ."Но человек предполагает, а Бог располагает. Сегодня они стали моей семьей", – поделился Иван Николаевич.Также Соловьев вспомнил о неприятной ситуации с Чубаровым. Его последняя встреча с Поклонской была в 2014 году. Спустя 5 лет он обвинил Наталью в попытке соблазнить. Мол пришел, а она сидела за низким столиком, у нее были колготы в сеточку и короткая юбка. А женщина на тот момент, между прочим, была прокурором Крыма и одевалась строго по форме. "Конечно, ответили ему в стихах", – вспоминает Соловьев.Отметим, недавно пара выпустила свою собственную книгу "Крымская весна: до и после. История из первых уст". Писали вместе. В ней авторы рассказали о детстве, юности, профессиональном становлении одного из самых популярных политиков современной России – Натальи Поклонской.