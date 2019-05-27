Звездный отпрыск привлек внимание прессы. 17-летний сын Наташи
Королевой и Сергея Глушко – Архип, судя по всему, увлекся моделью Марией
Слугиной.
Звездный отпрыск привлек внимание прессы. 17-летний сын Наташи
Королевой и Сергея Глушко – Архип, судя по всему, увлекся моделью Марией
Слугиной.
К такому выводу пришли поклонники, ознакомившись со
страницей красотки в Instagram. На одном из опубликованных снимков наследник
Наташи Королевой нежно обнимает девушку.
"Прекрасные выходные в замечательной компании", – подписала пост
Мария. Примечательно, что на снимке рядом с моделью можно увидеть не только
самого Архипа, но и его родителей.
Интернет-обыватели отметили, что в последнее время Слугина часто
появляется в компании звездного семейства. К примеру, в апреле она побывала на
концерте в Кремлевском дворце, в котором участвовали и ее мама
Людмила Порывай.
О Марии Слугиной известно немного. Родом она из Саратова,
обладает титулом "Мисс жемчужина "Русское радио" Саратов – 2016", была
финалисткой "Мисс Губерния – 2016". Сейчас красотка получает образование в
одном из столичных возов. Судя по соцсетям, девушка серьезно настроена сделать
карьеру модели.
Примечательно, что
и Сергей Глушко личную жизнь сына не комментируют. Однако, раз уж они не препятствуют его встречам с моделью, то есть основание полагать,
что выбор наследника они одобряют.
К слову, у Марии и Архипа много общих увлечений. Они оба
интересуются восточной культурой, увлечены искусством, любят посещать музеи и
театры.