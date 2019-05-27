Звездный отпрыск привлек внимание прессы. 17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип, судя по всему, увлекся моделью Марией Слугиной.

Звездный отпрыск привлек внимание прессы. 17-летний сын НаташиКоролевой и Сергея Глушко – Архип, судя по всему, увлекся моделью МариейСлугиной.К такому выводу пришли поклонники, ознакомившись состраницей красотки в Instagram. На одном из опубликованных снимков наследникНаташи Королевой нежно обнимает девушку."Прекрасные выходные в замечательной компании", – подписала постМария. Примечательно, что на снимке рядом с моделью можно увидеть не толькосамого Архипа, но и его родителей.Интернет-обыватели отметили, что в последнее время Слугина частопоявляется в компании звездного семейства. К примеру, в апреле она побывала наконцерте в Кремлевском дворце, в котором участвовали и ее мамаЛюдмила Порывай.О Марии Слугиной известно немного. Родом она из Саратова,обладает титулом "Мисс жемчужина "Русское радио" Саратов – 2016", былафиналисткой "Мисс Губерния – 2016". Сейчас красотка получает образование водном из столичных возов. Судя по соцсетям, девушка серьезно настроена сделатькарьеру модели.Примечательно, чтои Сергей Глушко личную жизнь сына не комментируют. Однако, раз уж они не препятствуют его встречам с моделью, то есть основание полагать,что выбор наследника они одобряют.К слову, у Марии и Архипа много общих увлечений. Они обаинтересуются восточной культурой, увлечены искусством, любят посещать музеи итеатры.