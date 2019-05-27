Парень отбуксировал ее, планируя продать по запчастям

Парень отбуксировал ее, планируя продать по запчастямЮношу из Коврова обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В декабре прошлого года 23-летний молодой человек, проводив друга в армию, украл принадлежавший приятелю автомобиль.Он знал, что технически неисправная машина припаркована у частного дома в одной из районных деревень. Парень отбуксировал его в Ковров, планируя продать по запчастям.Злоумышленника задержали, он во всем признался.Уголовное дело передано в суд. Молодому человеку грозит до 5-ти лет лишения свободы.