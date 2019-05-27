Известная российская телеведущая Ксения Бородина снова в самой гуще обсуждений. Девушка сделала неожиданное заявление, чем вызвала вокруг себя такой ажиотаж.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина снова в самой гуще обсуждений. Девушка сделала неожиданное заявление, чем вызвала вокруг себя такой ажиотаж.На днях светская дива устроила в своем Instagram опрос. Любой желающий мог задать Ксении интересующий вопрос, на который она должна была честно ответить.В процессе открылись самые разнообразные факты. Бородина призналась, что на сумку готова потратить полмиллиона рублей. Также она поделилась, что планирует отправить дочь учиться в МГИМО.Но самым неожиданным была реакция на высказывание подписчика. "Хотелось бы увидеть вас ведущей трэвел-шоу", – написал анонимный фанат. Бородина сразу дала четкий и бескомпромиссный ответ. "Напомним, Ксения является ярым борцом за институт семьи. Она открыто заявляет, что против разводов. По ее мнению, надо всегда прилагать все усилия для сохранения брака. Но веяния моды заставляют девушек бросать партнеров и становиться самостоятельными."А послать можно только тогда, когда реально ты все сделала, чтобы спасти. Не получилось, тогда пошла и уничтожила", – заявили Бородина.