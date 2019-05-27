Известная телеведущая Ксения Собчак не может спать. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Известная телеведущая Ксения Собчак не может спать. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.заявляет, что не может уснуть. Это связано с ее устарелыми представлениями о жизни. Она уступает и признает , что женщина не может стоять во главе государства. Пост об этом появился в Telegram-канале "Кровавая барыня".Речь идет о финале сериала . По переписке, выложенной Ксенией, видно, с каким сарказмом она отнеслась к концовке. Ее подруга на этот счет язвительно написала: "Феминизм просто прокладывает дорогу карликам и инвалидам".Напомним, заключительная серия знаменитой саги вышла 20 мая. Джон Сноу убил Матерь Драконов, на трон сел Бран Старк в инвалидном кресле, а карлик Тирион после предательства королевы снова стал правой рукой короля. Фанаты настолько разочарованы такой концовкой, что начали собирать подписи для петиции. Они требуют переснять финал культового сериала.Отметим, сейчас Ксения прибывает в Узбекистане. Вчера она выложила подтверждающее фото в своем Instagram. Злостные пользователи сети тут же начали оставлять свои гневные комментарии."Я надеюсь, ей там нос утрут", – заявила критик.