Известная телеведущая Ксения Собчак не может спать. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Известная телеведущая Ксения Собчак не может спать. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
заявляет, что не может уснуть. Это связано с ее устарелыми представлениями о жизни. Она уступает и признает , что женщина не может стоять во главе государства. Пост об этом появился в Telegram-канале "Кровавая барыня".
Речь идет о финале сериала . По переписке, выложенной Ксенией, видно, с каким сарказмом она отнеслась к концовке. Ее подруга на этот счет язвительно написала: "Феминизм просто прокладывает дорогу карликам и инвалидам".
Напомним, заключительная серия знаменитой саги вышла 20 мая. Джон Сноу убил Матерь Драконов, на трон сел Бран Старк в инвалидном кресле, а карлик Тирион после предательства королевы снова стал правой рукой короля. Фанаты настолько разочарованы такой концовкой, что начали собирать подписи для петиции. Они требуют переснять финал культового сериала.
Отметим, сейчас Ксения прибывает в Узбекистане. Вчера она выложила подтверждающее фото в своем Instagram. Злостные пользователи сети тут же начали оставлять свои гневные комментарии.
"Я надеюсь, ей там нос утрут", – заявила критик.