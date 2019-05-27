В Судьбе человека Лидия Федосеева-Шукшина говорит, что Василий Шукшин для нее всегда был, есть и будет. Актриса также опровергает слухи о том, будто бы она бросила свою старшую дочь и ушла от первого мужа к Шукшину, и признается, что поначалу к нему испытала большую неприязнь.

В "Судьбе человека" Лидия Федосеева-Шукшина признается, что Василий Шукшин для нее "всегда был, есть и будет"."И я благодарю бога за то, что он выбрал меня", – говорит актриса. Однако первым ее мужем стал Вячеслав Воронин, с которым она познакомилась на съемках в Киеве. "Дурочка была", – говорит сейчас о том браке Лидия Николаевна.В их союзе родилась дочь Анастасия, а через четыре года они развелись: Лидия хотела доучиться во ВГИКе, а Воронина распределили в Киев.Дочку актриса отдала своей маме в Ленинград, но отец ее оттуда обманом забрал и увез на Украину."Ребенка я не бросала – этого не было", — говорит Лидия Николаевна. Опровергает она и слухи о том, что будто бы ушла от Воронина к Шукшину. С ним, говорит актриса, на тот момент они даже не были знакомы.Лидия Николаевна признается, что при первой встрече со знаменитым режиссером у нее возникла неприязнь, но уже вскоре, когда они ехали на съемки фильма "Какое оно, море?", в него влюбилась.Тогда же, в 26 лет, она дала себе слово помочь Шукшину побороть пагубное пристрастие к алкоголю, и ей это удалось. А он стал для нее не только режиссером, благодаря которому во всей красе раскрылся талант актрисы, но и отцом двух дочек-красавиц.Правда, у бывшего мужа Лидии Николаевны была сильная личная неприязнь к Шукшину, и когда Воронин узнал, что они собираются пожениться, окончательно забрал дочь Анастасию.У Шукшина до Лидии Николаевны по молодости тоже был недолгий брак с односельчанкой. Она отказалась ехать с ним в Москву, и семья распалась. Были у него и романы, от одного из них родилась внебрачная дочь Екатерина.Вместе Лидия Николаевна и Василий Макарович прожили 10 счастливых лет, а его внезапная смерть разделила жизнь на "до" и "после", признается актриса. Тогда, говорит Федосеева-Шукшина, ей казалось, что вместе с уходом Василия Макаровича закончилась и ее судьба.Действительно ли внебрачная дочь Шукшина не дает согласия на экранизацию сочинений отца? Почему маленькую Лиду не раз собирались исключить из школы? Кто напророчил, что она влюбится в талантливого режиссера, и почему она отказалась вытаскивать пьяного Шукшина из канавы? Говорили ли они о своих чувствах, и кто первый признался в любви?О жизни до встречи со знаменитым писателем, актером и режиссером и об их счастливых годах жизни вместе, — в первом выпуске программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", а в следующем Федосеева-Шукшина расскажет, как училась жить заново после смерти любимого мужа.