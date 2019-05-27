Ведущий хавбек лондонского Челси Нголо Канте не сыграет за свою команду в финальной встрече Лиги Европы с земляками из Арсенала, что пройдет в Баку. Причиной такого решения игрока и медицинского штаба аристократов стала травма ноги француза.

Ведущий хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте не сыграет за свою команду в финальной встрече Лиги Европы с земляками из "Арсенала", что пройдет в Баку. Причиной такого решения игрока и медицинского штаба "аристократов" стала травма ноги француза.Полузащитник получил довольно серьезное повреждение колена во время очередной тренировки "Челси" и не смог закончить занятие, сообщает английское издание The Guardian. О сроках восстановления француза врачи лондонской команды ничего не сообщают, но Канте точно не сыграет в финале Лиги Европы.