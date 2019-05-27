22-летний сын актрисы Марии Шукшиной – Макар Касаткин немного рассказал о нравах, царящих в его семье. Исповедь отпрыска знаменитости была записана на скрытую камеру и продемонстрирована в программе Прямой эфир телеканала Россия 1.

22-летний сын актрисы Марии Шукшиной – Макар Касаткин немного рассказало нравах, царящих в его семье. Исповедь отпрыска знаменитости была записана наскрытую камеру и продемонстрирована в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия1".В кадре Макар и его старшая сестра Анна беседуют за столикомв кафе. Касаткин говорит родственнице, что хочет воспитывать сына Марка,которого ему родила Фрейя Зильбер из Барнаула. Он планирует забрать мальчика у несостоявшейся невесты. По словам мужчины, ему постоянно присылаюткомпромат на Фрейю."Мамке тоже скидывали, где она сначала с мужикомусатым, потом с другим и там в каком-то нижнем белье, как бы так. Ребенок с детствавидит, что она в обнаженном состоянии, один мужик, второй мужик. Намного лучшевзять его сейчас, чем он придет лет через 10 и устроит", – говорит Касаткин. Рассуждения наследника артистки продемонстрированы в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир".Макар отметил, что у него пока нет отцовских чувств к мальчику, однакоэто не помешает бороться за сына. Касаткин считает, что судебное разбирательствозатянется надолго. Фрейя прописана в Барнауле, поэтому заседания, скореевсего, будут проходить именно там, и это может стать большой проблемой."Она раз не явится, два не явится – и так мотаться в Барнаул.Плюс деньги за перелет там тоже такие, нормально наберется", – сказал Макар в программе"Прямой эфир".Также сын Шукшиной поделился радостной новостью – он скоро женится.Вскоре Макар и его возлюбленная подадут заявление в ЗАГС. Молодой мужчина надеется,что после свадьбы Мария Шукшина смягчится и разрешит иму жить в квартире на Тверской. Касаткин назвал родительницу "сложной женщиной".По словам Макара, его возлюбленная обещает принять ребенкаФрейи как родного, однако отпрыск звезды не верит невесте. "Я не верю, потому что в любом случае ребенокот другой женщины, это как бы есть. С другой стороны – отец-одиночка.Кадрить можно. Всех и вся", – улыбнулся отпрыск звезды кино.После Касаткин честно признался, что работать ему лень,однако алименты надо как-то платить, поэтому сейчас он пытается устроиться охранником."У меня образование средне-специальное – повар. Но поваром я в жизни не пойду.Вот вообще. Хоть куда, хоть мешки грузить, но не поваром, нет", – продолжилон.В ток-шоу также стало известно, что Макар сейчассживет с матерью, в квартире родительницы ему явно не рады и хотят выжить. Даже младшиебратья Фома и Фока, которых артистка родила от бизнесмена Бориса Вишнякова,попрекают Касаткина куском хлеба."Они как губки все впитывают. Они прямо как батя. Прям,знаешь, они вот такими фразами говорят: "Почему его девушка ест нашу еду?" Мнекажется, папа накручивает их будь здоров. Он им там в уши заливает. Со мной ониведут себя ужасно. Я для них не авторитет, потому что, когда, я опять жеговорю: "Мам, почему дети не убирают за собой посуду?". А она: "Это ты долженделать! Ты тут живешь, ты тут ешь! Они могут срать, я могу срать! Я плачуНадежде Ивановне, ты не работаешь! Ты приживала", – жалится Макар Касаткин всегодняшнем выпуске программы .