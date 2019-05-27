22-летний сын актрисы Марии Шукшиной – Макар Касаткин немного рассказал
о нравах, царящих в его семье. Исповедь отпрыска знаменитости была записана на
скрытую камеру и продемонстрирована в программе Прямой эфир телеканала Россия
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22-летний сын актрисы Марии Шукшиной – Макар Касаткин немного рассказал
о нравах, царящих в его семье. Исповедь отпрыска знаменитости была записана на
скрытую камеру и продемонстрирована в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия
1".
В кадре Макар и его старшая сестра Анна беседуют за столиком
в кафе. Касаткин говорит родственнице, что хочет воспитывать сына Марка,
которого ему родила Фрейя Зильбер из Барнаула. Он планирует забрать мальчика у несостоявшейся невесты. По словам мужчины, ему постоянно присылают
компромат на Фрейю.
"Мамке тоже скидывали, где она сначала с мужиком
усатым, потом с другим и там в каком-то нижнем белье, как бы так. Ребенок с детства
видит, что она в обнаженном состоянии, один мужик, второй мужик. Намного лучше
взять его сейчас, чем он придет лет через 10 и устроит", – говорит Касаткин. Рассуждения наследника артистки продемонстрированы в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Прямой эфир".
Макар отметил, что у него пока нет отцовских чувств к мальчику, однако
это не помешает бороться за сына. Касаткин считает, что судебное разбирательство
затянется надолго. Фрейя прописана в Барнауле, поэтому заседания, скорее
всего, будут проходить именно там, и это может стать большой проблемой.
"Она раз не явится, два не явится – и так мотаться в Барнаул.
Плюс деньги за перелет там тоже такие, нормально наберется", – сказал Макар в программе
"Прямой эфир".
Также сын Шукшиной поделился радостной новостью – он скоро женится.
Вскоре Макар и его возлюбленная подадут заявление в ЗАГС. Молодой мужчина надеется,
что после свадьбы Мария Шукшина смягчится и разрешит иму жить в квартире на Тверской. Касаткин назвал родительницу "сложной женщиной".
По словам Макара, его возлюбленная обещает принять ребенка
Фрейи как родного, однако отпрыск звезды не верит невесте. "Я не верю, потому что в любом случае ребенок
от другой женщины, это как бы есть. С другой стороны – отец-одиночка.
Кадрить можно. Всех и вся", – улыбнулся отпрыск звезды кино.
После Касаткин честно признался, что работать ему лень,
однако алименты надо как-то платить, поэтому сейчас он пытается устроиться охранником.
"У меня образование средне-специальное – повар. Но поваром я в жизни не пойду.
Вот вообще. Хоть куда, хоть мешки грузить, но не поваром, нет", – продолжил
он.
В ток-шоу также стало известно, что Макар сейчас
сживет с матерью, в квартире родительницы ему явно не рады и хотят выжить. Даже младшие
братья Фома и Фока, которых артистка родила от бизнесмена Бориса Вишнякова,
попрекают Касаткина куском хлеба.
"Они как губки все впитывают. Они прямо как батя. Прям,
знаешь, они вот такими фразами говорят: "Почему его девушка ест нашу еду?" Мне
кажется, папа накручивает их будь здоров. Он им там в уши заливает. Со мной они
ведут себя ужасно. Я для них не авторитет, потому что, когда, я опять же
говорю: "Мам, почему дети не убирают за собой посуду?". А она: "Это ты должен
делать! Ты тут живешь, ты тут ешь! Они могут срать, я могу срать! Я плачу
Надежде Ивановне, ты не работаешь! Ты приживала", – жалится Макар Касаткин в
сегодняшнем выпуске программы .