Книга музыкального критика Михаила Марголиса "Машина времени. Полвека в движении", написанная к 50-летию рок-группы, появится на прилавках книжных магазинов 17 июня.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе издательства "Бомбора"​​​.По мнению Марголиса, у группы сложилась волшебная и поучительная биография – стартовав как советский вариант The Beatles, к сегодняшнему дню со статусной точки зрения "Машина времени" превратилась в The Rolling Stones.В свою очередь, пресс-секретарь группы Антон Чернин рассказал, что свой полувековой юбилей музыкальный коллектив встречает масштабным гастрольным туром. Он пройдет по бывшим странам СССР и Израиля. 29 мая состоится концерт на московском стадионе "Открытие-Арена". Также, по словам Чернина, готовится к выходу фильм Александра Липницкого о "Машине времени", над которым он работал больше десяти лет."Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года. Ее назвали по аналогии с The Beatles и The Rolling Stones — Time Machines. Название придумал Юрий Борзов.В состав группы вошли ученики школы № 19 — Андрей Макаревич (гитара, вокал), Игорь Мазаев (бас-гитара), Юрий Борзов (ударные), Александр Иванов (ритм-гитара), Павел Рубин (бас-гитара), а также учившийся в соседней школе № 20 Сергей Кавагоэ (клавишные).Жанр коллектива включает в себя элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Автор абсолютного большинства текстов песен и бессменный лидер группы — Андрей Макаревич, авторы музыки — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин.