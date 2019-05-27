Телеведущий Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу народной артистке Любови Полищук. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят Первого канала об умершей звезде рассказала мать – Ольга Пантелеевна Полищук.

Телеведущий Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск своеготок-шоу народной артистке Любови Полищук. В сегодняшнем выпуске программы "Пустьговорят" Первого канала об умершей звезде рассказала мать – Ольга Пантелеевна Полищук.Пожилая женщина призналась, что часто вспоминает онаследнице. Ольга Полищук поведала съемочной группе "Пусть говорят" опоследних днях жизни артистки."Мне она показалась какая-то очень изможденная, даже цветлица изменился – желтый стал. Я ей говорю: "Люба, ты так плохо выглядишь, почему?"А она мне: "Мама, у меня так спина болит. Мама ты уедешь я ложусь в больницу".Как легла, так на всю жизнь легла. Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг,хуже ей стало, ее отправили в Израиль. А там у нее признали саркому. Когда яприехала, она стриженая была. Худющая, капельница стоит, вливают ей. Лежала,стала хрипеть, хрипеть. Мы к ней сели, вздохнула и все – нет Любы", – поведаламать звезды.Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года от саркомыпозвоночника. 30 ноября состоялось прощание с любимой всеми звездой. Артистку похоронилина Троекуровском кладбище в Москве. День похорон навсегда отпечатался в памяти ОльгиПантелеевны."Я видела в окно, что народ все стоит, хлопает. Очень многонароду было. Лежала, как живая: в парике, губки ей подкрасили. Ей было всего 57лет", – сказала Ольга Полищук в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".После трагического ухода артистки у ее матери резкоухудшилось здоровье, пришлось удалять почку. Сейчас Полищук-старшая живет всвоей трехкомнатной квартире в Омске. За пожилой женщиной ухаживает младшаядочь Валентина Линд.О внуках Ольга Пантелеевна отзывается только хорошо, хоть ине скрывает, что видит их нечасто. Старший сын Любови – Алексей Макаров до семилет рос в доме у бабушки."С детства с нами жил, до школы, если бы я не заболела, можетбыть он у нас и в школу пошел бы", – поведала Ольга Полищук в сегодняшнемвыпуске программы .После того, как Алексея увезли из Омска, он несколько лет провел в интернате: звезда развелась с мужем, ей пришлось самой зарабатывать на хлеб, а на няню денег не было. По словам матери артистки, на помощь отца ребенка – актера Валерия Макарова надеяться не приходилось – мужчина злоупотреблял алкоголем.Пагубная привычка и стала причиной развода Любови Полищук иВалерия Макарова. Бывшие супруги пытались восстановить отношения, однако, пословам Ольги Пантелеевны, из этого ничего не вышло."Она приняла его, стали жить, а потом начал пить как надо.Первую зарплату получил – дальше больше. Они опять разошлись. Матерился даже ибил ее один раз. Разбежались окончательно, квартиру разделили", – вспомниламать умершей звезды в сегодняшнем выпуске программыПо словам Ольги Полищук, ее дочь была по-настоящемусчастлива во втором браке с художником Сергеем Цигалем. В этих отношениях уартистки родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук.