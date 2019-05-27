Телеведущий Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск своего
ток-шоу народной артистке Любови Полищук. В сегодняшнем выпуске программы Пусть
говорят Первого канала об умершей звезде рассказала мать – Ольга Пантелеевна Полищук.
Телеведущий Дмитрий Борисов посвятил очередной выпуск своего
ток-шоу народной артистке Любови Полищук. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть
говорят" Первого канала об умершей звезде рассказала мать – Ольга Пантелеевна Полищук.
Пожилая женщина призналась, что часто вспоминает о
наследнице. Ольга Полищук поведала съемочной группе "Пусть говорят" о
последних днях жизни артистки.
"Мне она показалась какая-то очень изможденная, даже цвет
лица изменился – желтый стал. Я ей говорю: "Люба, ты так плохо выглядишь, почему?"
А она мне: "Мама, у меня так спина болит. Мама ты уедешь я ложусь в больницу".
Как легла, так на всю жизнь легла. Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг,
хуже ей стало, ее отправили в Израиль. А там у нее признали саркому. Когда я
приехала, она стриженая была. Худющая, капельница стоит, вливают ей. Лежала,
стала хрипеть, хрипеть. Мы к ней сели, вздохнула и все – нет Любы", – поведала
мать звезды.
Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года от саркомы
позвоночника. 30 ноября состоялось прощание с любимой всеми звездой. Артистку похоронили
на Троекуровском кладбище в Москве. День похорон навсегда отпечатался в памяти Ольги
Пантелеевны.
"Я видела в окно, что народ все стоит, хлопает. Очень много
народу было. Лежала, как живая: в парике, губки ей подкрасили. Ей было всего 57
лет", – сказала Ольга Полищук в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".
После трагического ухода артистки у ее матери резко
ухудшилось здоровье, пришлось удалять почку. Сейчас Полищук-старшая живет в
своей трехкомнатной квартире в Омске. За пожилой женщиной ухаживает младшая
дочь Валентина Линд.
О внуках Ольга Пантелеевна отзывается только хорошо, хоть и
не скрывает, что видит их нечасто. Старший сын Любови – Алексей Макаров до семи
лет рос в доме у бабушки.
"С детства с нами жил, до школы, если бы я не заболела, может
быть он у нас и в школу пошел бы", – поведала Ольга Полищук в сегодняшнем
выпуске программы .
После того, как Алексея увезли из Омска, он несколько лет провел в интернате: звезда развелась с мужем, ей пришлось самой зарабатывать на хлеб, а на няню денег не было. По словам матери артистки, на помощь отца ребенка – актера Валерия Макарова надеяться не приходилось – мужчина злоупотреблял алкоголем.
Пагубная привычка и стала причиной развода Любови Полищук и
Валерия Макарова. Бывшие супруги пытались восстановить отношения, однако, по
словам Ольги Пантелеевны, из этого ничего не вышло.
"Она приняла его, стали жить, а потом начал пить как надо.
Первую зарплату получил – дальше больше. Они опять разошлись. Матерился даже и
бил ее один раз. Разбежались окончательно, квартиру разделили", – вспомнила
мать умершей звезды в сегодняшнем выпуске программы
По словам Ольги Полищук, ее дочь была по-настоящему
счастлива во втором браке с художником Сергеем Цигалем. В этих отношениях у
артистки родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук.