Закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства, - заявил Медведев.

Закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — заявил Медведев.Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по России комфортнее, отметил российский премьер. Закон о ликвидации национального роуминга в России начинает работать с 1 июня 2019 года, напоминает РИА Новости. Оператор подвижной телефонной связи в своей сети на всей территории России устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту вне зависимости от того, находится ли он в "родном" регионе или за его пределами.Много лет в России действовало сразу несколько видов роуминга. Внутрисетевой роуминг распространялся на сеть оператора на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работал, если у какого-то оператора в каком-либо из 85 российских субъектах отсутствовала сеть. Кроме того, отдельный вид роуминга распространялся на Крым.